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منوعات

3 كلاب تخاطر بحياتها لإنقاذ مالكها من هجوم مميت | شاهد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات مذهلة لثلاثة كلاب تخاطر بحياتها للهجوم على رجل غريب حاول الاعتداء على مالكها بمسدس ناري.

وكان ماي بونيون البالغ من العمر 52 تعرض لهجوم مسلح أمام الواجهة الأمامية من منزله بمدينة رايونج ، شرق تايلاند ، عندما أشهر جاره أديساك براخونجونج ، مسدسًا في وجهه.

وكشفت كاميرات المراقبة الموضوعة بالقرب من منزل الضحية جاره الساخط وهو يحاول الهجوم عليه قبل أن يدافع الرجل الخمسيني عن نفسه بعصا الجولف.

وخلال تشاجر المهاجم والضحية، سقطًا على الأرض ، ليهرع ثلاثه كلاب تابعة للضحية إليه لإنقاذه من تحت يد جاره الغاضب.

ووفقأ لصحيفة " ميرور" البريطانية، استطاعت الكلاب الثلاثة الانقضاض على مهاجم مالكها وهو مشهرًا السلاح في وجهه، لتقدم على نهشه في ذراعه وساقه ، ليتمكن الضحية بعدها من الوقوف على أقدامه مرة أخرى لمطاردة مهاجمه.

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