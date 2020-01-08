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كامل أبو علي: عرضت على رئيس الفيفا استضافة مصر لحفل الأفضل في العالم 2020

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:08 م
حفل الأفضل في أفريقيا
حفل الأفضل في أفريقيا بالغردقة
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هاني حسين
قال كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إننا قمنا بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا في الغردقة وحقق نجاحًا كبيرًا، مضيفًا: "في البداية عرضنا الفكرة على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتم الموافقة على الأمر".

وأضاف كامل أبو علي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، :" تم بذل مجهودات ضخمة من أجل الانتهاء من تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا وخروجه على أعلى مستوى".

وتابع كامل ابو علي: "الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم انبهرا بالتنظيم للحفل، وتنظيم هذا الحفل يصعب المأمورية على من يقوم بالتنظيم بعدنا".

وأكمل كامل أبو علي: "عرضت على رئيس الفيفا استضافة مصر لـ حفل اختيار افضل لاعب في العالم في 2020، وأكد لي أنه يمكن الحديث عن الأمر في شهر فبراير المقبل".
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