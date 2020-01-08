كامل أبو علي: عرضت على رئيس الفيفا استضافة مصر لحفل الأفضل في العالم 2020

قال كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إننا قمنا بتنظيم حفل الأفضل في أفريقيا في الغردقة وحقق نجاحًا كبيرًا، مضيفًا: "في البداية عرضنا الفكرة على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتم الموافقة على الأمر".





وأضاف كامل أبو علي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، :" تم بذل مجهودات ضخمة من أجل الانتهاء من تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا وخروجه على أعلى مستوى".





وتابع كامل ابو علي: "الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم انبهرا بالتنظيم للحفل، وتنظيم هذا الحفل يصعب المأمورية على من يقوم بالتنظيم بعدنا".



