اجتماع لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس

اجتمعت اليوم لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس وذلك لمناقشة ودراسة وتمويل البحوث التطبيقية للعام المالي 2019\2020 وذلك وفقا لخطة البحوث التطبيقية الممولة من موازنه الجامعة ومن موازنة قطاع شئون المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية ا.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبرئاسة ا.د ماجدة إكرام عبيد مقرر اللجنة و عضوية ا. سمير عبد الناصر امين عام الجامعة ، ا.سهيل حمزة امين الجامعه المساعد لشئون خدمه المجتمع والتنمية ،ا. طارق عامر القائم بعمل مدير عام الادارة العامه لمشروعات البيئة ؛ا.د حازم محمود راشد وكيل كلية التربية، ا.د نبيل محمد حسن المدني وكيل كلية الزراعة وا.د أميرة أحمد يوسف شاهين وكيل كلية البنات لشئون المجتمع والتنمية.
ننشر أهداف المؤتمر العلمي السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي"
الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي.. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير
حيث استعرضت اللجنة البحوث التطبيقية خلال العام المالي السابق والذي بلغت (٤٥) بحث كما استعرضت اللجنة التطور والتقدم العلمي من خلال زيادة نسبة النشر الدولي في المجلات العلمية من قبل الباحثين والابحاث المقدمة للنشر وقد اوصت اللجنة بضرورة تشجيع الباحث علي التقدم والنشر العلمي للابحاث. كما قامت اللجنة بطرح ابحاث جديدة من كليات ( العلوم ، التربية، البنات، كلية الزراعة ومعهد البيئة) حيث تم اختيار البحوث التطبيقية الجديدة طبقا للمعايير والقواعد التي حددتها اللجنة وانتهت الي تمويل عدد(٥٣) بحث جديد ضمن البحوث التطبيقية الممولة .
ننشر أهداف المؤتمر العلمي السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي"
الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي.. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير
حيث استعرضت اللجنة البحوث التطبيقية خلال العام المالي السابق والذي بلغت (٤٥) بحث كما استعرضت اللجنة التطور والتقدم العلمي من خلال زيادة نسبة النشر الدولي في المجلات العلمية من قبل الباحثين والابحاث المقدمة للنشر وقد اوصت اللجنة بضرورة تشجيع الباحث علي التقدم والنشر العلمي للابحاث. كما قامت اللجنة بطرح ابحاث جديدة من كليات ( العلوم ، التربية، البنات، كلية الزراعة ومعهد البيئة) حيث تم اختيار البحوث التطبيقية الجديدة طبقا للمعايير والقواعد التي حددتها اللجنة وانتهت الي تمويل عدد(٥٣) بحث جديد ضمن البحوث التطبيقية الممولة .