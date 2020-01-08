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أخبار البلد

القس إندريه زكي يشارك في صلاة جنازة زوجة مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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سامح سلام
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في صلاة الجنازة على الأم الفاضلة فوزية حبيب زوجة الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية الأسبق ومؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

أقيمت الصلوات في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية "نودع اليوم أمًّا غالية، ونموذجًا للمرأة القوية الصلبة، التي وقفت بجانب مؤسس الهيئة الإنجيلية، ولعبت معه دورًا كبيرًا في تأسيسها، وغيرت في التاريخ الحديث للكنيسة الإنجيلية في مصر، كما كانت نموذجًا جديدًا لزوجة الراعي التي خدمت في قرى الصعيد منذ خمسينيات القرن الماضي وقدمت محبة، وهي من أسست للتعليم اللاهوتي للمرأة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "اهتمت بالعمل الاجتماعي داخل والكنيسة، وكانت نموذجًا لسيدة مصرية استطاعت أن تغير في مجتمعها وكنيستها ولذلك علينا أن نتعلم منها".

وتتقبل الأسرةُ العزاءَ اليوم الأربعاء بدايةً من السادسة والنصف حتى العاشرة مساءً بالكنيسة الإنجيليّة بمصر الجديدة.
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