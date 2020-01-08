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فن

مخلوقات غامضة تهاجم كريتسين ستيوارت وفريق باحثين في فيلم Underwater

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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محمد نبيل
بقيادة كريتسين ستيوارت، بطلة سلسلة أفلام The Twilight Saga، يواجه فريق من باحثي المحيطات أخطارا مميتة ورعبا يقطع الأنفاس، ما بين انفجارات قاتلة ومخلوقات غامضة ضمن أحداث فيلم الرعب Underwater والذي تطلقه شركة UMP في دور العرض المصرية اليوم 8 يناير.

وتدور أحداث فيلم الرعب Underwater على بعد 5 آلاف ميل عن اليابسة وفي عمق سبعة أميال تحت مياه المحيط، يحاول فريق من الباحثين النجاة بأنفسهم من آثار زلزال دمر مختبرهم العلمي، ليجدوا أنفسهم في مواجهة محتدمة مع خطر أكبر من مجرد زلزال، بعد تعرضهم لهجوم من مجموعة من المخلوقات الغريبة.

الفيلم من إخراج ويليام يوبانك، ومن تأليف بريان بوفيلد وآدم كوزاد، وبطولة كريستين ستيوارت بطلة الفائزة بجائزة BAFTA (2010) كأفضل نجمة صاعدة، والممثل الفرنسي فينسنت كاسل، جيسيكا هينويك، جون جالاجر جونيور ومامودو آثي.
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