حسام الفحام يكتب: مصر سفينة النجاة.. وإنا لمنتصرون



ولا ينظرون إلى مستقبل الأيام بعمقٍ وروّية ! ليجعل كلُّ واحدٍ منكم نفسه منقذًا للسفينة ، لا خارقًا فيها !





قال تعالى :"كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" .



تم ضرب مطار معيتيقة ,وسحق ميليشيات الارهاب المتواجدة به بالكامل وحرق اكثر من 16ج تركي وهي بمثابة صدمة كبيرة للأتراك.



كما تم تدمير مهبط طائرات مطار معيتيقة بالكامل و‏تم استهداف 4 حافلات مملوءة بالمرتزقة كانت قد تحركت من معيتيقة بعد نزولهم من رحلة طائرة افريقية.



وتم التحرك إلي معسكر الإمداد به خبراء عسكريون أتراك وتم قصفهم من نسور الجو .



قلنا لكم ليبيا متأمنة عسكريا ومخابراتيا بحرا وبرا وجوا هتروح فين يا قرد.



أيها الشعب الابي :كونوا على قدر المسؤولية التاريخية ..ان السفينة التى نحن عليها " مصـــر " لا نقول انها كاملة وخالية من العيوب يا شباب ..ولكن حسبها تسير ولله الحمد وتتخذ خطوات قوية للاصلاح ، فضلا عن من غرقت سفينتهم ممن حولنا من الامم المتألمة.



فى ظل هذه العواصف و الامواج المتلاطمة بالعالم ليس من الحكمة ان نكون كمن أغرقوا سفينتهم ..المتربصون بمصر كُثر على جميع الاصعدة داخليا وخارجيا.



كان فيه ترند يقولون فيه ان اردوغان يبعث قوات الى ليبيا وهو حر في قراره إنما ترجع الى بلادها سليمة فهذا الأمر يخص ليبيا ومصر.



أى حد فاهم لازم يعرف إن المواجهة بمزاجنا وبالطريقة التى ترضينا وتعجبنا وفى التوقيت الذى تختاره مصر.



واضح ان فيه ناس كثيرة لم تعبر من بوابة 6/30 رغم اننا كلنا فى سفينة واحدة ، وان شاء الله اقولها تحقيقا لا تعليقا انا لمنتصرون.





بالنسبة لضرب الكلية الحربية فى ليبيا تم ضربها من قبل قوات الارهابي فايز السراج بصاروخ لعصيان طلبة الكليه الحربية عن التدخل التركي فى ليبيا وتم اتهام قوات الجيش الليبي الوطنى بذلك...!!!



الأمور أصبحت واضحة للجميع... من تسمعه في أي مكان يتكلم ضد الدولة لا تناقشه واذهب إلى قسم الشرطة. لاتخاف الأجهزة كلها معك .



أي صفحة وأي حساب محرض أي فاسد في أي مؤسسة بلغ فورا وصوره وابعت على الرقابة.. وقريبا سيتم نشر الصفحات التى تدعي الوطنية المزيفة التى تتظاهر بالوطنية.



الدولة الآن في حالة استنفار..ضرب مركز فقط.... وقت الشرح والطبطبة خلص...!!!!



دورك على مواقع التواصل هو: منشورات مكثفة مركزة بضرب عدو أو دعم الدولة.فقط.



كل من يدخل مواقع التواصل يجد أمامه منشورات ضرب ودعم.... كون رأي عام بدون فلسفة..!!!



الزعيم قالها من زمان: "٢٠٢٠ هتشوفوا مصر تانية خالص" "مصر بتنضف عشان خيرها يكون لولادها بس... عشان خيرها يكون في أمان ".



الرئيس فى احتفالية عيد الميلاد قال : "أنا شايف المصريين قلقانين!! أحب أطمنهم وأقولهم :"مفيش أي خطر علينا طول ما إحنا مع بعض ومفيش أي حد هيقدر علينا" .



رسالة الرئيس السيسي جاءت في توقيت المنطقة كلها مضطربة ليس غرضها طمأنة المصريين فقط بل موجهة لكل أعدائنا في الداخل والخارج بأن مصر علي قلب رجل واحد في مواجهة كل مخططاتكم.





اطمئنوا شعب مصر.. لا يوجد اي تهديد خارجي تخافوا منه ولا تنساقوا ولا تصدقوا خواذيق وخوابير وصقور الفيسبوك الذين يشعلون الوضع.



القصة مصر والعدو الذى فى أرضها طامع ، قسما برب الكنايس والجوامع ،نسيجنا واحد وربك مطلع وسامع.



صدقونى ..مصر سفينة النجاة.. وإنا ان شاء الله لمنتصرون.





حفظ الله مصر وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك. وجيشها الأبي حامى الحمى خير الاجناد وقيادتها الحكيمة وشعبها الابي الجسور العريق .









نحن في هذه السفينة مصر كلنا مستهدفون ، وكلنا مسئول عن سلامة هذه السفينة ، وكل من يُسهم في خرق السفينة سطحيون و رويبضات راقدة لا يدركون حجمَ الخطر ولا يتصورون ضخامةَ المصيبة النازلة !