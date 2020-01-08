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أحمد موسى: الذهب يسجل أعلى سعر منذ 2013 .. فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:08 م
الذهب
الذهب
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الضربات التى قامت بها إيران أمس على امريكا تسبب فى ارتفاع أسعار النفط والذهب، موضحًا أن أسعار الذهب اليوم ارتفع بشكل لم يحدث منذ عام 2013.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، الدول تلجأ للذهب كملاذ أمن نتيجة ما يحدث فى الأجواء العالمية وما يحدث بين أمريكا وإيران.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، منظمة الأوبك طلبت من أمريكا عدم الرد العسكري حتى لا يؤثر فى أسعار البترول.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الدولة تلجئ للاحتفاظ بالنفط تجنبًا لأي شئ، ولذلك يرتفع سعره بسبب التخزين.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الحرب فى أى مكان تتسبب فى مشكلات لجميع الدول.
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