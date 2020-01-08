حرس الحدود يستعد لسموحة دون راحة

يستأنف الفريق الأول لحرس الحدود تدريباته صباح غد الخميس على ملعبه بالقاهرة استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد المكس ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .



ومن المقرر أن يتم تدريب استشفائى للاعبين الذين شاركوا في مباراة أمام الجيش التى انتهت بفوز الحرس بثلاثة أهداف دون رد، ويقام تدريب بدنى للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة .



ويدخل الفريق العسكرى معسكرا مغلقا يوم الجمعة استعدادا لمباراة سموحه الذى يغيب عنه جريندو للإيقاف ومحمد الشبينى للإصابة .



وأعرب محمد حليم المدرب العام للفريق عن سعادته بفوز فريقه على الجيش بثلاثية نظيفة .



وأضاف حليم أن نقاط المباراة الثلاث كانت هامة لأن حصدها صعد بالفريق إلى النصف الأول من الجدول بينما كانت الهزيمة ستهبط به إلى النصف الثانى من الجدول .



وأوضح حليم أن الحرس أدى مباراة جيدة وسيطر على معظم فتراتها ولعبت التغييرات أثناء المباراة دورا هاما في الفوز .