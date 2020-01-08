الأمير الوليد يعزم المطربة أحلام على الغداء | شاهد

نشرت المطربة أحلام صورة مع الأمير الوليد بن طلال الملياردير السعودي وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك في قصره العامر.



وعلقت أحلام على الصورة قائلة : تشرفت بالدعوة الكريمة على الغداء من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الإنسان العظيم الذي كانت له أفضال كثيرة علي.. ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك".



وكانت أحيت الفنانة أحلام حفلا غنائيا أمس بصحبة الفنان أصيل أبو بكر ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض داخل المملكة العربية السعودية، بمنتزه الثمامة البري.



وقدمت أحلام مجموعة كبيرة من أغنياتها المميزة التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "أغلى إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك أنا".