حكم الشرع في تخصيص أيام لصلاة ركعتين بعد العشاء

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل، يقول "أهل بلدتي يقومون يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، جماعة؛ بنية قيام الليل، داعين الله- عز وجل- أن يفرج عن أمتنا الإسلامية، ولما دخل شهر ذي الحجة، دعوا الناس في مساجد قريتهم، إلى صلاة ركعتين جماعة عقب صلاة العشاء طيلة الأيام العشر؛ بنية قيام الليل مع القنوت فيها، ويسأل: "ما حكم الشرع في عملنا هذا؟".



وأجاب الدكتور علي جمعة في فتوى له، أنه لا مانع شرعًا من أداء مثل هذه الصلاة في جماعة ولا حرج في ذلك.



حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء



قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؛ فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر.



وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء؟»، عبر فيديو البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة قيام الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المسلم العشاء جاز له أن يقيم الليل.



وأوضح أمين الفتوى أن الأفضل في صلاة قيام الليل أداؤها فى جوف الليل أى آخر وقت من الليل؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر».



واختتم أن من أدي صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك؛ فالمهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين، فهم شرف للمؤمن ومندوب في الشرع.