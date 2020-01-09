اليوم.. قطع المياه عن قويسنا بالمنوفية 6 ساعات لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، قطع المياه عن مدينة قويسنا وضواحيها اليوم الخميس الموافق 9 / 1/ 2020 من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل.





ونوه بيان الشركة بأن شركة المياه للشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه يوم الأحد من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات، وطالبت الشركة المواطنين بتوفير كافة احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع .



