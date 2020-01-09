اليوم.. قطع المياه عن قويسنا بالمنوفية 6 ساعات لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، قطع المياه عن مدينة قويسنا وضواحيها اليوم الخميس الموافق 9 / 1/ 2020 من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من نفس اليوم وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل.
ونوه بيان الشركة بأن شركة المياه للشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه يوم الأحد من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات، وطالبت الشركة المواطنين بتوفير كافة احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع .
كما أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور محمد نجيب رئيس شركة المياه بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لشفط مياه المطر فى سقوطها لمنع حدوث الشلل المرور، بالإضافة الى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، بالإضافة إلى انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، لتسيير حركة المرور لعدم حدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.