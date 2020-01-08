AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ينصف دستة أهداف في شباك الجمارك.. المصري يطمئن على جميع لاعبيه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:39 م
المصري والجمارك
المصري والجمارك
Advertisements
محمد الغزاوى - نور عادل
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الجمارك بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على الاستاد وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من ميدو سلامة حكمًا للساحة ومعه كل من محمد البغدادي ومحمد السخري كمساعدين.

استغل الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري المباراة في الدفع بلاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام الإنتاج بشكل أساسي ، بالإضافة بالدفع بعدد من اللاعبين الناشئين والذين ظهروا جميعًا بمستوى طيب للغاية.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله اللاعب أيمن ندا في الدقيقة الثانية والثلاثين من ضربة رأس بعد عرضية من أوستين أموتو.

وفي الشوط الثاني نجح الناشئ زياد فرج في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ، فيما أضاف أوستين أموتو الهدف الثالث في الدقيقة السابعة بعد متابعته لكرة إسلام عطية المرتدة من الدفاع ، واستطاع الناشئ محمد الجمل أن يضيف الهدف الرابع فور نزوله في الدقيقة الخامسة والعشرين من تسديدة قوية من داخل المنطقة ، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، بينما سجل عبد الرحمن زين الهدف السادس في الدقيقة الثانية والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بنصف دستة من الأهداف.

دفع الكابتن ايهاب جلال خلال الشوط الأول بتشكيل مكون من :

أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، خالد مصطفى ، محمود حمد ، بهاء مجدي لخط الظهر ، مصطفى أيمن ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، أيمن ندا لخط الوسط ، شيخ موكورو ،أوستين أموتو لخط الهجوم.

فيما تكون التشكيل في الشوط الثاني من :

أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، محمد عبد الخالق، كريم علاء ، محمد عبد السلام ، محمد أنسي لخط الظهر ، عبد الرحمن زين ، محمود حمد ، علي حمدي ، زياد فرج لخط الوسط ، مهند صادق ، محمد الجمل لخط الهجوم.
ينصف دستة أهداف في شباك الجمارك.. المصري يطمئن على جميع لاعبيه
ينصف دستة أهداف في شباك الجمارك.. المصري يطمئن على جميع لاعبيه
ينصف دستة أهداف في شباك الجمارك.. المصري يطمئن على جميع لاعبيه
ينصف دستة أهداف في شباك الجمارك.. المصري يطمئن على جميع لاعبيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يفوز على المصري وديا

مدافع المصري يتعرض لارتجاج في المخ ويغادر في سيارة إسعاف

وديًا.. المصري يفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. خماسية نظيفة للمصري في مرمى الجمارك

استعدادا لـ نواذيبو الموريتاني .. المصري يفوز على الرباط بثلاثية نظيفة

22 لاعبًا بمعسكر المصري بالسويس استعدادًا لمباراة قنا بكأس مصر

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لـ مخرج شهير بسبب فاتورة الكهرباء

مفاجأة في الملف الليبي.. حفتر والسراج في روما

اشتباه في إصابة لاعب الأهلي المعار بالرباط الصليبي

وقف إطلاق النار.. لماذا تراجع أردوغان عن غزو ليبيا ولعب دور الوسيط؟

شاهد .. سمية الخشاب تثير الجدل: أول مرة أنحرف وألبس قصير | تفاصيل

الأسرة تتسلم جثمانه .. طلب غير متوقع من محامى قتيل فيلا نانسى عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم