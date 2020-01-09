AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى ألهم: الأقصر في المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الخميس 09/يناير/2020 - 05:41 ص
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن الأقصر تأتي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، موضحا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل شيئا مهما جدا الفترة القادمة لكفالة علاج غير القادرين وتقديم خدمة جيدة.

وأَضاف «مصطفى ألهم» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن نؤمن بأهمية منظومة التأمين الصحي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحا أن المنظومة الجديدة تعتمد على تطوير النظام وفلسفة الخدمة المقدمة للمواطن سواء القادر وغير القادر.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن 57 وحدة صحية بالمحافظة سيتم الإنتهاء من تجهيزها في مارس 2020، لافتا إلى أن هناك خطة متكاملة لتجهيز مستشفى عديسات لتكوين مستشفى متكاملة لأطفال الصعيد .

وأوضح أننا نعمل على بروتوكول تعاون بين مستشفى عديسات وأبو الريش لخدمة أطفال الصعيد، منوها إلى أنه تم تطبيق ضوابط ومعايير صارمة نظام تسعير الوحدات السكنية داخل المحافظة .

ولفت إلى أنه تم اختيار 7 مستشفيات طبقا للتقسيم الجغرافي والكثافة السكانية، مشددا على أن الخدمات ستقدم للجميع، لرفع المعاناة عن المواطن، خاصة السفر إلى القاهرة للعلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء تدربوا على يد مجدي يعقوب.. وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد شامل إلزامي.. فيديو

شاهد.. وصول وزيرة الصحة للأقصر لمتابعة منظومة التأمين الجديدة

الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا مطلع فبراير المقبل

وفد الصحة يتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام

مدير التأمين الصحي بمطروح.. 320 ألف منتفع من إجمالي 480 بالمحافظة .. النظام تكافلي اجتماعي يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية .. ويخفض معدلات الفقر والمرض

مطالب لوزيرة الصحة بتحويل مستشفى إسنا القديم إلى مركز طبي

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة| سر فوز اتحاد الكرة بالأفضل في إفريقيا.. حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية

برلماني: تقدمت بطلب إحاطة لمنع استيراد هذه الحبة السامة ..فيديو

شاهد.. تعليق محمود كهربا على شكوى الزمالك

جمال الغندور: سأرحل عن لجنة رئاسة الحكام في هذه الحالة

بسبب حسام حسن | خالد بيومي يفتح النار على الكاف

شاهد.. لحظة سقوط طفل داخل حفرة عميقة مغمورة بالمياه في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تلقي رضيعها في صندوق قمامة.. وكاميرات المراقبة تفضح فعلتها

28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور

شاهد.. لحظة سقوط طفل داخل حفرة عميقة مغمورة بالمياه في السعودية