مصطفى ألهم: الأقصر في المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن الأقصر تأتي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، موضحا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل شيئا مهما جدا الفترة القادمة لكفالة علاج غير القادرين وتقديم خدمة جيدة.



وأَضاف «مصطفى ألهم» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن نؤمن بأهمية منظومة التأمين الصحي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحا أن المنظومة الجديدة تعتمد على تطوير النظام وفلسفة الخدمة المقدمة للمواطن سواء القادر وغير القادر.



وأشار محافظ الأقصر، إلى أن 57 وحدة صحية بالمحافظة سيتم الإنتهاء من تجهيزها في مارس 2020، لافتا إلى أن هناك خطة متكاملة لتجهيز مستشفى عديسات لتكوين مستشفى متكاملة لأطفال الصعيد .



وأوضح أننا نعمل على بروتوكول تعاون بين مستشفى عديسات وأبو الريش لخدمة أطفال الصعيد، منوها إلى أنه تم تطبيق ضوابط ومعايير صارمة نظام تسعير الوحدات السكنية داخل المحافظة .



ولفت إلى أنه تم اختيار 7 مستشفيات طبقا للتقسيم الجغرافي والكثافة السكانية، مشددا على أن الخدمات ستقدم للجميع، لرفع المعاناة عن المواطن، خاصة السفر إلى القاهرة للعلاج.