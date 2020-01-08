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فن

صدمة جديدة لـ مخرج شهير بسبب فاتورة الكهرباء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:42 م
عمر زهران
عمر زهران
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج عمر زهران تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن عن استيائه لما تعرض له من قبل وزارة الكهرباء بعد ان اخطرته بفاتورة الكهرباء الباهظة.

وقال عمر زهران : "مش قادر أصدق بيت مقفول ومش عايش فيه جايلي فاتورة الكهرباء بسبعة وتلاتين ألف جنيه مصري أي والله العظيم، ٣٧ ألف جنيه مصري".

واخطرت وزارة الكهرباء المخرج عمر زهران بان يتم تقسيط المبلغ 500 جنيه شهريا الى حين البنت فى شكواه.

وكان للمخرج عمر زهران عدد من التجارب السينمائية كممثل ولعل من ابرزها "الريس عمر حرب" مع المخرج خالد يوسف.
صدمة جديدة لـ مخرج شهير بسبب فاتورة الكهرباء
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