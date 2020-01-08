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منوعات

مغامر ينجو من الموت بعد فقدانه السيطرة على مظلته أثناء تحليقه بالهواء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات تحبس الأنفاس لحظة نجاة مغامر من الموت المحقق بعد أن سقط من مسافة 150 قدما إثر فقدانه السيطرة على مظلته الجوية خلال قفزه من مسافة مرتفعة ليصطدم بمبنى وينجو بأعجوبة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم تصوير ماركينيوس ذي الـ35 عامًا هو يحلق بمظلته من فوق فندق بأحد المنتجعات على ساحل ولاية ساو باولو.

وبينما كان يقفز بمظلته بعيدًا عن سطح الفندق قاصدًا أرض الشاطئ في مغامرة جوية مجنونة، هبت رياح قوية أفقدته السيطرة على مظلته، حيث ظل يترنح في الهواء بين الحياة والموت.

ولحسن الحظ نجا المغامر من الموت بعد أن اصطدم بجانب مبنى قبل هبوطه إلى الأرض في مشهد درامي لا يصدق.

عانى ماركينيوس من كسور في ساقيه وورد أنه يتعافى في مستشفى بالبرازيل.


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