الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع طفيف.. وتحسن اللبنانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 0.01 %، ما يعادل 1.08 نقطة، ليصل عند مستوى 7574.93 نقطة.وعلى صعيد البورصات العربية، أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 1% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 801.50 نقطة.اقرأ أيضا:وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210 آلاف و393 سهمًا، بقيمة مليون و640 ألفًا و151 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 56 صفقة، كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و719 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و837 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.