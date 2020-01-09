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اقتصاد

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع طفيف.. وتحسن اللبنانية

الخميس 09/يناير/2020 - 12:00 ص
الأسهم البريطانية
الأسهم البريطانية
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وكالات
أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 0.01 %، ما يعادل 1.08 نقطة، ليصل عند مستوى 7574.93 نقطة.

وعلى صعيد البورصات العربية، أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 1% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 801.50 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210 آلاف و393 سهمًا، بقيمة مليون و640 ألفًا و151 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 56 صفقة، كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و719 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و837 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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