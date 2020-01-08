AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:34 م
رفع 4 كباش من مكانها
رفع 4 كباش من مكانها داخل الكرنك
Advertisements
علاء المنياوي
كشفت مصادر مطلعة بالآثار أنه تمت اليوم الأربعاء رفع 4 كباش من داخل معبد الكرنك من مكانها ووضعها علي سيارات نقل ثقيل.

وقالت المصادر إن الكباش ستظل فوق السيارات لحين إتمام إجراءات نقلها إلي القاهرة، حيث مقرر أن توضع في ميدان التحرير بجوار المسلة التي ستوضع فيه.

المسلة موجودة حاليا في أرض الحزب الوطني بميدان عبد المنعم رياض،وسيتم نقل الكباش الأربعة بجوارها في أرض الحزب الوطني،لإستكمال ترميمها مع المسلة.

وقالت المصادر إن كل كبش تم وضعه علي سيارة منفردة،وتمت تغطيتها ووضعها علي السيارات ببطء لضمان عدم تعرضها لأي إصابات أو مخاطر.

وحصل موقع صدي البلد الاخباري، علي فيديو يظهر عملية رفع الكباش من مكانها،وذلك بإستخدام ونش للنقل الثقيل،ومحتمل أن تتحرك الكباش مساء غد الخميس لتصل القاهرة صباح الجمعة.

وأكدت المصادر أن الآثار إتخذت كل الإحتياطات لضمان نقل آمن للكباش،وذلك بإحاطتها بمادة الفوم لحمايتها أثناء النقل والحركة.
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

تأكيدا لانفراد صدى البلد | السياحة والآثار تكشف حقيقة الكباش المنقولة من الكرنك إلى التحرير

الأعلى للآثار يكشف حقيقة نقل تماثيل الكباش من الكرنك لميدان التحرير

تحرك برلماني عاجل ضد نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير

أمين عام الأعلى للآثار يكشف حقيقة نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير.. فيديو

الأقصر تستعد لنقل 4 كباش من الكرنك إلى ميدان التحرير الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لـ مخرج شهير بسبب فاتورة الكهرباء

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

الجيش الليبي يسيطر على مدرعات تركية تخلت عنها الميليشيات.. شاهد الفيديو

فرحة بين أهالي الجيزة بعد ترشح «أبو العينين» لانتخابات مجلس النواب

كاف يصدم الزمالك قبل مباراة زيسكو الزامبى فى دوري أبطال أفريقيا

مذيعة بي بي سي تتعرض لموقف محرج قبل لحظات من ظهورها في بث مباشر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم