رفع 4 كباش من معبد الكرنك استعدادا لنقلها إلي ميدان التحرير|شاهد

كشفت مصادر مطلعة بالآثار أنه تمت اليوم الأربعاء رفع 4 كباش من داخل معبد الكرنك من مكانها ووضعها علي سيارات نقل ثقيل.



وقالت المصادر إن الكباش ستظل فوق السيارات لحين إتمام إجراءات نقلها إلي القاهرة، حيث مقرر أن توضع في ميدان التحرير بجوار المسلة التي ستوضع فيه.



المسلة موجودة حاليا في أرض الحزب الوطني بميدان عبد المنعم رياض،وسيتم نقل الكباش الأربعة بجوارها في أرض الحزب الوطني،لإستكمال ترميمها مع المسلة.



وقالت المصادر إن كل كبش تم وضعه علي سيارة منفردة،وتمت تغطيتها ووضعها علي السيارات ببطء لضمان عدم تعرضها لأي إصابات أو مخاطر.



وحصل موقع صدي البلد الاخباري، علي فيديو يظهر عملية رفع الكباش من مكانها،وذلك بإستخدام ونش للنقل الثقيل،ومحتمل أن تتحرك الكباش مساء غد الخميس لتصل القاهرة صباح الجمعة.



وأكدت المصادر أن الآثار إتخذت كل الإحتياطات لضمان نقل آمن للكباش،وذلك بإحاطتها بمادة الفوم لحمايتها أثناء النقل والحركة.