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اقتصاد

وزير البترول: نرسل الشباب للتدريب خارج مصر لنقل الخبرات للقطاع

الخميس 09/يناير/2020 - 03:00 ص
وزير البترول يلتقى
وزير البترول يلتقى شباب برنامج الإدارة المتوسطة
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تهدف من خلال الإدارة الشابة والمتوسطة لإعداد القيادات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول إلى بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على تولى المسئولية فى المستقبل .

وأشار "الملا" في بيان، إلى أهمية دور الشركاء الأجانب فى دعم هذا البرنامج الذى يمثل نموذجًا للشراكة المتميزة التي يحظى بها قطاع البترول مع شركائه من شركات البترول العالمية لما بذل فيه من جهود مشتركة لوضع إطار مناسب للشباب للعمل والتميز وخوض تجارب جديدة فى كافة المجالات الفنية والإدارية.

ولفت الوزير، إلى أن الثقافات والتجارب التى يخوضها شباب المتدربين فى بيئات العمل خارج مصر ستعود بالنفع على قطاع البترول المصرى لما سينقله هؤلاء الشباب من خبرات وتجارب وتكنولوجيات تسهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة العمليات بالإضافة إلى اختيار أفضل هذه التجارب التى تناسب طبيعة العمل فى مصر.

وأضاف الملا، أن معايير العمل والأداء فى كل شركة أو مؤسسة تتوافق دائمًا مع استراتيجيتها وأهدافها وأن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول حرص منذ بدايته فى عام 2016 على تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والسلامة فى كافة العمليات ويعد العنصر البشرى أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع لأنهم من سيطبقون هذه المعايير خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير السلامة.

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من أعضاء برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة لإعداد القيادات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذين انتهوا مؤخرًا من البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع شركة بيكر هيوز الأمريكية لمدة ٣ أشهر في مواقع عملها الخارجية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا والإمارات والذي استهدف تعزيز مستوى المهارات العلمية والعملية وخبرات الكوادر الشابة من خلال الانخراط في بيئة عمل الشركة واكتساب خبرات فعلية في مواقع عملها المختلفة.
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