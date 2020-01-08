رغم الضربة الإيرانية لمواقع أمريكية عسكرية.. ترامب وقادة النظام الإيراني لن يذهبوا للحرب.. وخبير أمريكي: الحرب تعني دمارًا كاملًا وحربا عالمية ثالثة

-اتفاق غير معلن على التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران

-إيران انتقمت من القوات الأمريكية في العراق دون موت أحد





مع الإشارة إلى أن التقييمات الأولية للمعركة تشير إلى أنه لم يُقتل أي أميركي في الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق، وهذا ما يخفف الضغوط على ترامب .



وأعلن وزير الخارجية الإيراني في وقت مبكر من يوم الأربعاء أن الأمة "قد أنهت إجراءات رد متناسبة" في انتقامها لقتل أكثر جنرالات الجيش الإيراني احترامًا في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي.



أما ترامب، متحدثًا من البيت الأبيض، فقد كرر تعهده بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي - لكنه لم يأمر باستخدام إضافي للقوة. وتعهد بفرض مزيد من العقوبات لكنه قال أيضًا "إن الولايات المتحدة مستعدة لاحتضان السلام مع كل من يسعون إليه".



ولكن مع مطالبة القيادة الإيرانية مجددًا بضرورة مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة، من المتوقع أن تستمر الهجمات التي تشنها قوات موالية لطهران، ويمكن للقيادة الإيرانية ، في الوقت الذي تختاره ، أن تقرر ما إذا كانت ستشن ضربات إضافية، وخاصة الهجمات الإلكترونية. ضد المصالح الغربية. وهو ما يمكن أن يعيد كلا البلدين إلى حافة الهاوية مرة أخرى.



شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق حيث تتمركز القوات الأمريكية والعراقية ، ردًا على مقتل اللواء قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية. وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنه لم تقع إصابات.



بينما تتم عملية تقييم الخيارات ردًا على العدوان الإيراني ، ستفرض الولايات المتحدة على الفور عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني.

على الرغم من كل ما حدث في الأسبوع الماضي ، اتخذ الجانبان تدابير لوقف التصعيد.



قبل ليلة الثلاثاء ، أوضحت إيران أنها ستشن هجمات انتقامية ، وأنها ستأتي من الجيش الإيراني الرسمي ، وليس من مجموعات بالوكالة.

و كانت الولايات المتحدة ، من جانبها ، تراقب الاتصالات الإيرانية وكان لديها متسع من الوقت للاستعداد لحماية القوات الأمريكية في العراق.



بحلول نهاية ليلة طويلة يوم الثلاثاء ، كان هناك زفير جماعي في جهاز الأمن القومي لإدارة ترامب ، وأشار المسؤولون إلى أنهم يعتقدون أن الهجمات قد تم احتواؤها ، في الوقت الحالي.



وقال مسؤول في الإدارة إن الأمل الآن هو في وقف التصعيد. "حتى الآن ، جيد جدا".



رغم أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن ردهم العسكري قد انتهى ، إلا أن القوات الأمريكية في المنطقة واصلت تعزيز مواقعها في حالة وقوع هجوم آخر ، على حد قول ضابط عسكري في بغداد.



يقول خبراء في الأمن القومي والعسكريون إن الحرب مع إيرا ن لن تبدو مثل أي صراع شهده هذا الجيل. ففي حال وقوع حرب مع إيران فستكون أسوأ بكثير، حرب عالمية ثالثة.





وذكرت الصحيفة الأمريكية، إن أي افتراض بأن الشعب الإيراني سيرحب بإسقاط أمريكي لحكومته لا يأخذ في الاعتبار الفخر العميق الذي يتمتع به العديد من الإيرانيين بهويتهم الوطنية.



وقال فالي نصر ، وهو مستشار إيراني أمريكي وكبير المستشارين السابقين في وزارة الخارجية: "الإيرانيون قوميون وسيعتبرون ذلك حربًا تفرض عليهم من قبل شخص يرون أنه يختار قتالًا معهم عن عمد". "وسوف يدعمون حربا ضده".



وقال وزير الخارجية الإيراني ، جواد محمد ظريف ، في تغريدة في وقت مبكر من يوم الأربعاء: "اتخذت إيران وخلصت إلى إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .نحن لا نسعى لتصعيد الحرب ولكن سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".



وقال المحلل كريس هايز على موقع كومون دريم : "أريد فقط أن أقول هذا بوضوح شديد ، أن الحرب مع إيران هي جنون ، وأنها كارثة من الناحية الاستراتيجية والأخلاقية ، ولا تصدق أي شخص يخبرك بخلاف ذلك". وتابع المدنيون الأبرياء معرضون للخطر إذا حدثت الحرب.



تشير التقييمات الأولية إلى أنه لم يُقتل أي أميركي في الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين في العراق تتواجد بها قوات أمريكية، لذلك قد لا يشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط من أجل الرد بعدما حقق هدفه باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وهو ما يقول أن أمد التصعيد في تراجع، وإن احتمالات الحرب المستعرة في تراجع.قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، إنه بعد الوصول إلى مرحلة حافة الهاوية هذا الأسبوع ، تشير الدلائل المبكرة إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد قررتا أنهما لا تريدان القفز إلى حرب فعليه، على الأقل ليس الآن.