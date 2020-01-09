رئيس الوزراء السوداني يلتقي السكرتير التنفيذي للإيجاد

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وتناول اللقاء كذلك الرؤية والخطة لرئاسة السودان للمنظمة، إضافة إلى ضرورة تقوية سكرتارية المنظمة وتفعيل دورها تحقيقًا للنهضة الاقتصادية.



وتضم منظمة الإيجاد سبع دول هي : السودان – إثيوبيا – إريتريا – الصومال – جيبوتي – كينيا – وأوغندا. وتناول اللقاء كذلك الرؤية والخطة لرئاسة السودان للمنظمة، إضافة إلى ضرورة تقوية سكرتارية المنظمة وتفعيل دورها تحقيقًا للنهضة الاقتصادية.وتضم منظمة الإيجاد سبع دول هي : السودان – إثيوبيا – إريتريا – الصومال – جيبوتي – كينيا – وأوغندا.

التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية " الإيجاد " ورقنا جبيهو الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد حمدوك خلال اللقاء أهمية تقوية منظمة الإيجاد لتصبح منظمة تعاون وشراكة اقتصادية فاعلة تساعد على التنمية والنماء للمنطقة .