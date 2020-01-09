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اقتصاد

رئيس الوزراء السوداني يلتقي السكرتير التنفيذي للإيجاد

الخميس 09/يناير/2020 - 02:00 ص
رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
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وكالات
التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية " الإيجاد " ورقنا جبيهو الذي يزور الخرطوم حاليًا.

وأكد حمدوك خلال اللقاء أهمية تقوية منظمة الإيجاد لتصبح منظمة تعاون وشراكة اقتصادية فاعلة تساعد على التنمية والنماء للمنطقة .

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وتناول اللقاء كذلك الرؤية والخطة لرئاسة السودان للمنظمة، إضافة إلى ضرورة تقوية سكرتارية المنظمة وتفعيل دورها تحقيقًا للنهضة الاقتصادية.

وتضم منظمة الإيجاد سبع دول هي : السودان – إثيوبيا – إريتريا – الصومال – جيبوتي – كينيا – وأوغندا.
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