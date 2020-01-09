فتاوى تشغل الأذهان.. دم الحيض غير منتظم فماذا أفعل كي أصلي؟.. خالد الجندي يوضح كفارة الحنث في الحلف بالمصحف.. وأمين الفتوى يوضح حكم الشرع في العمل بالتصوير الفوتوغرافي

علي جمعة: تخصيص أيام لصلاة ركعتين قيام ليل في المسجد جائز

مركز الأزهر: جمهور الفقهاء قال إن الحلف بالمصحف أو بآية منه "يمين"





تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل، يقول "أهل بلدتي يقومون يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، جماعة؛ بنية قيام الليل، داعين الله- عز وجل- أن يفرج عن أمتنا الإسلامية، ولما دخل شهر ذي الحجة، دعوا الناس في مساجد قريتهم، إلى صلاة ركعتين جماعة عقب صلاة العشاء طيلة الأيام العشر؛ بنية قيام الليل مع القنوت فيها، ويسأل: "ما حكم الشرع في عملنا هذا؟".





وأجاب الدكتور علي جمعة في فتوى له، أنه لا مانع شرعًا من أداء مثل هذه الصلاة في جماعة ولا حرج في ذلك.

وقال الشيخ خالدي الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أئمة الفقه جميعًا اتفقوا على أن من حنث في الحلف بالمصحف؛ عليه كفارة يمين.





وأوضح «الجندي» خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة DMC الفضائية، أن الكفارة تكون بإطعام 10 مساكين في وجبتي الغداء والعشاء، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.

وأردف أن من الممكن أن يخرج الإنسان قيمة كفارة اليمين بحساب قيمة وجبتين مشبعتين لـ 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.





وأشار إلى أن الحلف بالمصحف ليس بدعة لأن المصحف يراد به كلام الله الذي هو شىء من ذاته سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن الإمام أحمد بن حنبل الذي ينسب إليه المذهب الحنبلي؛ قال إن من حلف بالمصحف ثم حنث في يمينه؛ فعليه أن يكفر عن كل آية في من الـ 6236 آية.





كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد قال إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.





وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.





واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».









ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول " دم الحيض غير منتظم فماذا أفعل كي أصلي".





أجاب مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن المرأة بالنسبة للدم النازل عليها إما أن تكون معتادة أى لها عادة منتظمة، أو مميزة تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره من انواع الدماء الأخرى من حيث اللون والألم والرائحة ، وإما مبتدأة ينزل عليها الدم لأول مرة ، وإما متحيرة وهي التى ليست لها عادة منتظمة ولا تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره .





وأوضح: أقل مدة للحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كما هو مذهب الشافعية ، يعرف انتهاء الحيض بعلامات وهي ، انتهاء المدة عند المعتادة ، واختلاف صفة الدم عند المميزة ، واستمرار الدم اكثر من 15 يوما ، جفاف المحل ، أو خروج سائل أبيض بعد انتهاء الدم ويسميه الفقهاء بالقصة البيضاء .





وبناء على ما سبق وعلى ما جاء بالسؤال فإنا نفيد بما يلي :

1. يبدو من السؤال أن السائلة متحيرة، والراجح أن عليها أن تمكث قدر عادتها القديمة فتكون هذه الأيام أيام حيض ، والأيام الأخرى استحاضة ؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأم حَبِيبَةَ : «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» صحيح مسلم (1/ 264)

2. في الأيام التي تزيد عن مقدار العادة القديمة قبل هذا الاضطراب تتوضأ لكل صلاة ، وتتحفظ من الدم حتى لا يلوث ثيابها وتصلي ولو نزل الدم فلا تبالي به.





ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل، يقول: "ما حكم الشرع في العمل بمجال التصوير الفوتوغرافي؟".





وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن التصوير الفوتوغرافي يأتي في إطار حديث لعن المصورين وهذا الحديث يتناول قضية التماثيل وليس الصور التي هي حبس للظل باستخدام ادوات التصوير، وهي جائزة شرعًا، ويجوز للأشخاص العمل في التصوير الفوتوغرافي".





وتابع أن الصور الفوتوغرافية ليست مجسمة ولا ينطبق عليها حديث الرسول –صلى الله عليه وسلم-:" من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة"، مؤكدًا أن من يحرمون التصوير الفوتوغرافي ويطالبون بمنع البطاقات الشخصية ضد الحياة.





وقال امين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز العمل في مهنة التصوير ورسم البورتريه لأنه ليس حراما.





وأضاف الورداني، أن التصوير المحرم هو صناعة التماثيل الكاملة، وهذا غير رسم البورتريه فهو ليس مسطحا وليس له ظل.



