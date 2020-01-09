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محافظات

بعد إقالته.. مدير التخطيط بصحة المنوفية: خطأ إداري سبب إهدار 25 مليون جنيه

الخميس 09/يناير/2020 - 05:39 ص
الدكتور نصيف الحفناوي
الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
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مروة فاضل
أكد الدكتور محمد شلبي مدير التخطيط بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية أنه غير مسئول عن إهدار 25 مليون جنيه بصحة بالمنوفية كما صرح وكيل الوزارة.

وأشار إلى أن السببب أخطاء إدارية وقع فيها وكيل وزارة الصحة نفسه ومدير التخطيط السابق حيث إنه استلم عمله في شهر أبريل الماضي قبل نهاية السنة المالية بشهرين فقط لم يكن تم عمل المناقصات والطرح اللازم لهذه المبالغ متسائلًا أين وكيل الوزارة ومدير التخطيط السابق من المسئولية؟.

وأضاف أنه قام بدوره فور استلام مهام عمله بمخاطبة الإسكان لطرح مناقصة لاستكمال الخطة الاستثمارية بتطوير مستشفى السادات بمبلغ 20 مليون لمستشفى السادات و5 ملايين لمستشفى منوف العام إلا أن الشئون القانونية رفضت بسبب قانون منع المناقصات قبل نهاية السنة المالية مؤكدا أنه عرض مذكرة تفصيلية بصورة الخطابات لعرضها على محافظ المنوفية .

وأكد شلبي أن قرار إقالته ليس بسبب ضياع 25 مليون على مديرية الصحة المنوفية كما صرح وكيل الوزارة وإنما لعدم رغبة شخص بعينه لوجودى في منصبي مشيرًا إلى أنه جهز ملف كامل عن إهدار 25 مليون جنيه على مكتب اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية والجهات الرقابية ورئاسة الجمهورية.
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