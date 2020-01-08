أسباب ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا.. فيديو

قال رفيق عباس نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي سببه توتر الأحداث في المنطقة وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.



وأضاف رفيق عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج : يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن تراجع أسعار الذهب سيحدث حال هدوء الأوضاع في الشرق الأوسط.



وتابع رفيق عباس: "الارتفاع في أسعار الذهب الحالي مؤقت لحين هدوء الأوضاع في العالم".



وأكمل رفيق عباس: "للتعرف على أسعار الذهب لابد من قراءة عناوين السياسية والتوازنات الإقليمية"، مضيفا: "الاقتصاد والسياسة يؤثران بشكل مباشر على البورصة العالمية للذهب".