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اقتصاد

للمتعثرين بأقل من 10 ملايين جنيه.. شروط البنك المركزي للتنازل عن القضايا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:45 م
محمد يحيى
أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة حول مبادرة المتعثرين التى أطلقها فى 12 ديسمبر الماضى، للعملاء الذين يبلغ حجم مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه مصري.

وقال البنك المركزي فى بيان له قبل قليل، إنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد، كما مد المبادرة 6 أشهر إضافية تنتهي أواخر 2020.

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وحدد المركزي المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586 مصنعا، بشرط سداد %50 من أصل المديونية، مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.

وذكر المركزي أنه يمكن سداد 50 % بواقع 20% منها على الاقل فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل ، وسداد المتبقى من نسبة الـ 50% فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل.

كان مجلس الوزراء والبنك المركزي أطلق قبل أيام مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، وتأتى فى إطار تحفيز القطاعات المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى الإجمالى .
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