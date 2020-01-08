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رياضة

الزمالك يتعرض لحملة مغرضة.. أمير مرتضى يكشف حقيقة هروب فرجاني ساسي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:47 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك اندهاشه من الشائعات التى ترددت حول هروب اللاعب فرجاني ساسي عند سفره إلى بلده تونس، عقب مباراة أسوان مشيرًا إلى أن هذه الأنباء غير الصحيحة تؤكد أن هناك حملة منظمه ضد النادي.

وكان ساسي استغل قرار إيقافه في مباراة الزمالك وطنطا لتراكم الإنذارات ليسافر، وذلك بعد هروب مواطنه حمدي النقاز ما تسبب في تردد أنباء حول رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.

وقال أمير في تصريحات للموقع الرسمي بنادي الزمالك إن عودة فرجاني في الموعد المحدد وانتظامه الآن في التدريبات يؤكد أن ما تردد كان من خيال البعض.

ونوه إلى أنه حينما قرر ساسي السفر الى تونس حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب الحصول على إذن من إدارة الكرة وبعد أن أنهى إجازته عاد مباشرة إلى القاهرة للانتظام مع الزمالك في التدريبات والمباريات.

ووجه رسالة لمن يتحدثون عن مساعي ساسي للرحيل عن الزمالك بأن تواجد اللاعب في التدريبات حاليا هو أبلغ رد على الشائعات التي أكدت رحيله عن الفريق.

وأردف تصريحاته لافتًا إلى أن ساسي كان موقوفًا في مباراة طنطا الأخيرة بالدوري الممتاز، ووجدت إدارة النادي أن هناك رغبة منه في السفر للاطمئنان على أسرته، ثم عاد اللاعب وانتظم في التدريبات.

واختتم أمير مرتضى تصريحه بأن ساسي متواجد مع الفريق ومستعد لمباراة زيسكو المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبله، وفي حالة تركيز كبيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو مساء الجمعة المقبله على أرضية ميدان استاد السلام في رابع مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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