سيد قراره .. اتحاد الكرة يتحدى عضو البرلمان بسبب حسام البدري



أعلن النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة ضد اتحاد الكرة بسبب الراتب الشهري الذي يتقاضاه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري ومعاونيه.



واستنكر النائب حسن السيد، أن الراتب الكبير الذي يتقاضاه مديرو المنتخب الوطني، بالأخص المدير الفني الحالي، والذي رغم حصوله على 700 ألف جنيه شهريًا تقريبًا إلا أنه لم يقدم شيئًا إلى الآن، ولم نلحظ تغييرًا في أداء أو نتائج المنتخب، مؤكدًا أنه يعد إهدارًا للمال العام.



وقال عضو مجلس النواب، إنه عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي تدريب المنتخب مدرب وطني، كان يقصد رجلا ليس هدفه جمع المال مثل الأجنبي الذي يعمل من أجل المال فقط، وبذلك لم يختلف كثيرًا المدرب الوطني عن الأجنبي، وبالتالي لم تتم الاستجابة لمطلب الرئيس بتولي مدرب بمواصفات وطنية.



وأشار إلى الراتب الذي يتقاضاه مدرب المنتخب الأولمبي، والذي رغم ارتفاعه هو الآخر إلا أنه لا يقارن براتب مدرب المنتخب الأول، رغم تحقيق المنتخب الأولمبي لإنجاز كبير بالصعود للأولمبياد والحصول على البطولة الأفريقية تحت 23 سنة.



وطالب عضو مجلس النواب اتحاد الكرة بمراجعة الرواتب الخاصة بمديري المنتخبات الوطنية لأن ذلك إهدار للمال العام، قائلًا: "فيه شعب تعبان وبيدفع ضرائب ودول بياخدوا 700 ألف جنيه.. وأكبر المسؤولين في الدولة أقصى راتب لهم 42 ألف جنيه".



وأشار إلى أنه بمجرد عودة البرلمان للانعقاد سوف يقدم طلب الإحاطة معربًا عن أمله في أن يناقش بجدية وتتم الاستجابة له.



اتحاد الكرة يرد



علق عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة على طلب الإحاطة الذي أعلن عن تقديمه النائب حسن السيد فى مجلس النواب بشأن راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى وجهازه المعاون.



وقال عزمى مجاهد إن النائب حسن السيد عليه التركيز في دائرته الإنتخابية والمشاكل التى تمر بها ويحاول مواجهة ظاهرة التحرش وغلاء الأسعار ومشاكل المواطنين.



تابع : إذا كان النائب حسن السيد يرغب في عمل طلب إحاطة فالأولى أن يكون ضد رواتب المدربين الأجانب في الاندية ولا يصح أن يتحدث على رواتب مدربي المنتخبات.



أضاف أنه على نائب البرلمان أن يتحدث عن عقود اللاعبين في الأندية مشيرا إلى أن فكرة رواتب الاجهزة الفنية للمنتخبات لا تعادل راتب من المدربين الأجانب الذين يعملون في الأندية.



لفت إلى أنه فى حالة أن النائب حسن السيد إذا ما كان بحاجة إلى شهرة فليس هناك أية أزمة مطالبا إياه بإحترام مدربي المنتخبات وأن يوجه طلب الإحاطة إلى إهدار المال العام في الأندية وألا يخاف الدخول إلى عش الدبابير مشددا على أن الرئيس السيسي وجه بالاعتماد علي المدربين المصريين فيجب احترامهم وليس اهانتهم.



طفت على السطح أزمة بين أحد نواب البرلمان واتحاد الكرة بسبب الرواتب الشهرية التى يحصل عليها حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني وجهازه المعاون.عضو البرلمان توعد بتقديم طلب إحاطة إلى مجلس النواب معتبرا ما يحصل عليه البدري ورفاقه فى الجهاز الفنى بمثابة إهدار للمال العام ويجب أن يخضع للتحقيق والمسائلة والجهات الرقابية.فيما دافع مسئولو الجبلاية عن رواتب الجهاز الفنى للفراعنة الكبار مطالبا عضو البرلمان بضرورة البحث عما يتقاضاه مدربي الأندية فى الدورى المحلي مؤكدين أن اتحاد الكرة سيد قراره.صدى البلد يسلط الضوء على الأزمة التى ظهرت مؤخرا والكشف عن تفاصيل الأزمة برمتها.