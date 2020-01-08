مدرب الاتحاد بعد التعادل مع إنبي: الدوري صعب هذا الموسم.. ونحاول العودة

أكد محمد إبراهيم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه غير راضٍ عن التعادل أمام إنبي اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.



إنبي تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال إبراهيم خلال مداخلة عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "لا يوجد رضا كامل عن التعادل اليوم ، الكرة عاندت الاتحاد السكندري في أكثر من مباراة وليس لقاء إنبي فقط، كنا الأفضل على مدار الشوطين، حققنا التعادل بعد خسارتين".



وتابع: "الخسائر في الأسابيع الماضية، كنا الأحق بالمكسب في مباراة المقاولون بالتحديد، والتعادل أوقف فترة الخسائر التي مررنا بها في الفترة الماضية".



وواصل: "المباريات كلها صعبة لا توجد مباراة سهلة، بيراميدز خسر من حرس الحدود، وحققوا المكسب على الإسماعيلي في آخر ثانية، الأمور لا تسير في اتجاه واحد، النادي الأهلي هو الذي حقق نقاطا كاملة، غير ذلك كل الفرق لا نستطيع أن نقول من الذي يحقق المكسب".



وأكمل: "حتى مباريات الأهلي بدايتها لا نعرف من الذي يحقق المكسب، الكل مدعم صفوفه بشكل جيد والكل يريد تحقيق الفوز والدوري صعب جدًا، نحاول أن نعود لمستوانا الذي كنا عليها في الأسابيع الأولى".



يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة.