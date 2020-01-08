طلعت يوسف: فرق الدوري أصبحت عنيدة.. ونفاوض 3 لاعبين لدعم الاتحاد | فيديو

علق طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على التعادل السلبي اليوم مع إنبي في بطولة الدوري المصري، والغياب عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الفترة الأخيرة.





الاتحاد السكندري خسر أمام الأهلي والمقاولون في آخر مباراتين، بالإضافة إلى الهزيمة من الإسماعيلي في ذهاب دور الـ8 من البطولة العربية.





وقال يوسف خلال تصريحات لفضائية "تايم سبورت": "غياب التوفيق في آخر مباراتين بالدوري ولقاء البطولة العربية لم يؤثر على المستوى الفني ولكن النفسي وبالتالي أثر على الأداء الفني بعض الشيء، إنبي كان منتعشًا بعد نتائجه في الفترة الأخيرة، وراضي عن النتيجة، وكنت أتمنى المكسب".





وتابع: "وارد أن يحدث تدعيم في الفريق، وهناك اتفاق مع المجلس، ونتحدث مع ثلاثة لاعبين، وهناك مفاوضات مفتوحة".





وعن مواجهة بيراميدز المقبلة، أوضح: "لا توجد مباراة سهلة في الدوري، سيكون لقاء صعب والفرق أصبحت عنيدة جدًا، واليوم رأينا وادي دجلة يفوز على سموحة، رغم أنهم كانوا متذيلين جدول الدوري".





الاتحاد سيواجه بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وواصل: "الفريق الذي لا يقاتل ويركز ويحارب ويحضر نفسه بشكل جيد جدًا، سيعاني مهما كان اسمه، فرصتنا في التأهل بالبطولة العربية وقوية، وهناك تصميم، ولدينا رغبة أكيدة أن نتخطى هذا الدور من الإسماعيلية".



