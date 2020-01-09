ضبط 1.300 مقطعات لحوم فاسدة داخل مخزن مطعم في الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





تمكنت الحملات ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجيزة لحيازته (1,300) طن (مقطعات لحوم، مفروم لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.



