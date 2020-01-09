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حوادث

ضبط 1.300 مقطعات لحوم فاسدة داخل مخزن مطعم في الجيزة

الخميس 09/يناير/2020 - 03:30 ص
لحوم
لحوم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجيزة لحيازته (1,300) طن (مقطعات لحوم، مفروم لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
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