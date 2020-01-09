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محافظات

حركة محليات محدودة بمحافظة المنوفية للارتقاء بمستوى الخدمات

الخميس 09/يناير/2020 - 05:42 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم ( 47 ) لسنة 2020 بتكليف أشرف توفيق الليثي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لشئون المدينة .. 

كما أصدر محافظ المنوفية قرار رقم (48) لسنة 2020 والذي تضمن ندب عبد الرازق محمد إبراهيم رئيس الوحدة القروية بالماي للعمل بديوان مركز ومدينة شبين الكوم ،وندب وليد محمد شبل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للعمل رئيسًا للوحدة القروية بالماي ، وندب ريهام الرفاعي غريب باحث بإدارة أملاك الدولة بالديوان العام للعمل رئيسًا للوحدة القروية بشبراباص ، وكذا ندب محمد شكري شاهين رئيس الوحدة القروية بشبراباص للعمل بالديوان العام .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الارتقاء بالجهاز الإداري ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وضخ دماء جديدة بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أصدر محافظ المنوفية قرار رقم (46) لسنة 2020 بإنهاء نقل عدد 73 موظف بنطاق المحافظة من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري بدرجاتهم المالية .
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