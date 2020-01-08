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توك شو

خالد عكاشة: الضربة الإيرانية هدفها مكسب إعلامي ورد اعتبار داخلي..فيديو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:00 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
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هاني حسين
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كل الأطراف المعنية بالتوتر الأحداث بين أمريكا وإيران كانت حريصة على تقليص الخسارة.

وأضاف خالد عكاشة في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج : يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن كل الأطراف كانت حريصة انها لا تخسر ولا ينزلق اقدامها إلى تصعيد غير محسوب.

وتابع خالد عكاشة:" إطلاق الصواريخ الإيرانية بهذه الصورة بحجم الخسائر المتدنية للغاية هدفه تسجيل مكسب إعلامي وسياسي ورد اعتبار داخلي وتسكين الجبهة الداخلية التي كانت تغلي كثيرا بعد مقتل قاسم سليماني".

وأكمل خالد عكاشة:" كان من المتصور أن يكون رد إيران قويا ولكن ردها كان رمزيا وحرصت ألا يكون هناك خسائر كي لا يتم تفاقم الأوضاع ".
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