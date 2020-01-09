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حوادث

ضبط 20 ألف عبوة مقرمشات غير صالحة للاستهلاك الآدمى في البحيرة

الخميس 09/يناير/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة لحيازته (20160) عبوة "مقرمشات" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها فى أكتوبر 2019.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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