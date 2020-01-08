وزير خارجية فرنسا: الهجوم ضد سليماني تم بمبادرة أمريكية بعيدا عن التحالف ضد داعش

قال وزير خارجية فرنسا، جون إيف لودريان، إن الهجوم ضد قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، تم بمبادرة أمريكية؛ لاعتبارات أمنية خاصة بواشنطن، بعيدا عن التحالف ضد داعش.



وتابع لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظرائه من مصر وقبرص واليونان، مساء اليوم الأربعاء، بقصر التحرير بالقاهرة، أن فرنسا أدانت الهجمات على مواقع تابعة للتحالف في العراق، وخاصة أن سبق هذا الأمر استهداف للسفارة الأمريكية ببغداد وهو ما زاد من حدة التوتر، مشددا على أنه إذا لم تناقش هذه الموضوعات على طاولة المفاوضات فإن أمن المنطقة والخليج سيتعرضان للخطر.



وشدد الوزير الفرنسي على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في أكثر من مناسبة على أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، مؤكدا مرة أخرى على إدانة فرنسا للعمليات العسكرية التي تستهدف التحالف.



وطالب لودريان بوضع حد لدوامة العنف وتخفيف حدة التوتر والاحتقان خاصة وأن الجميع يقول إنه لا يريد الحرب.



وحول مواصلة التحالف الحرب على داعش أكد الوزير استمرار الحرب على داعش مع استمرار احترام سيادة العراق.