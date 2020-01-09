ضبط 74 ألف عبوة وقرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالمنيا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا لحيازته (74549) عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات "مجهولة المصدر"تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .