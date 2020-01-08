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رياضة

هدف مودريتش أمام فالنسيا يمنحه رقما فريدا مع ريال مدريد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:04 م
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
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محمد رشاد
شهدت مباراة ريال مدريد و فالنسيا التي انتهت لصالح الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الإسباني، رقمًا مميزًا لنجم الفريق الملكي، لوكا مودريتش.

وسجل مودريتش، هدفًا رائعًا في تقدم ريال مدريد على فالنسيا، بثلاثية في نصف نهائي السوبر الاسباني بالسعودية .

وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات: "بهدفه اليوم، أصبح رصيد مودريتش من الأهداف هذا الموسم مع ريال مدريد، 5 أهداف، في مختلف المسابقات".

وأضافت الشبكة: "لم يصل مودريتش لهذا المعدل التهديفي خلال مواسمه الثمانية الأخرى مع ريال مدريد".

يذكر أن مودريتش ترك أرضية الملعب في الدقيقة 77، ليحل خاميس رودريجيز بدلًا عنه.
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