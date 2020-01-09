ضبط مالك مخبز بالبحيرة باع 54 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة لتصرفه فى كمية قدرها (54,600) طن "دقيق بلدى مدعم"ببيعها بالسواق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، قدرت القيمة المالية "297570" جنيه تقريبًا، محققًا أرباحًا غير مشروعة.



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .