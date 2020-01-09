برلماني: وجود بورصة للسلع يسهم في ضبط الأسعار

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بإنشاء البورصة المصرية للسلع، مشيرًا إلى أن أي بورصة سلعية أو مالية من شأنها تنظيم أسعار وحركة تداول المنتجات والعرض والطلب في السوق.





وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أي بورصة السلع هدفها توحيد الأسعار أو تضع سعرًا استرشاديًا، بحيث يكون السعر موازيًا للذي تضعه البورصة.





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن السعر الذي تضعه البورصة للسلع، ليس فرضًا على البائع، ولكنه استرشادي وليس ملزمًا للبائع.



