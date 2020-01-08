بسبب حسام حسن | خالد بيومي يفتح النار على الكاف

انتقد خالد بيومي عدم دعوة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة والهداف التاريخي لمنتخب مصر لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019.



وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا أمس بمنطقة الغردقة تحديدا في سهل حشيش وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم الإفريقية.



وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "أمس كانت ليلة الأساطير في غياب أسطورة مصرية حسام حسن، يوما ما كل أساطير إفريقيا كانت تتمنى التقاط صورة معه، سبحان الله".



ويمتلك حسام حسن تاريخا كبيرا مع منتخب مصر الوطني، إذ يعد الهداف التاريخي للفراعنة كما تُوج بـ3 ألقاب من كأس الأمم الإفريقية وشارك في كأس العالم 90.



