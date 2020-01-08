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منوعات

غيوم وأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.. طقس الغد بالإمارات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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سعيد العربي
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا غائما جزئيًا إلى غائم ظهرًا مع فرصة لسقوط الأمطار تبدأ غربًا ثم تمتد وتشتد تدريجيًا على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانًا مع السحب مثيرة للرمال والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 28:11 والمد الثاني عند الساعة 01:48 . الجزر الأول عند الساعة 19:03 عند الساعة 05:52.

بحرعمان: متوسط - مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:41 المد الثاني عند الساعة 21:45 الجزر الاول عند الساعة 14:41 الجزر الثاني عند الساعة 03:21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى


أبو ظبي 27 14 75 15
دبي 28 16 65 15

الشارقة 28 10 70 20
عجمان 27 17 70 25

أم القيوين 27 10 75 25
رأس الخيمة 26 13 75 25

الفجيرة 25 16 60 30
العين 27 12 65 15

ليوا 28 10 75 15
الرويس 26 12 75 25

السلع 27 12 70 25
دلما 26 16 70 30

طنب الكبرى 25 17 80 40
طنب الصغرى 25 17 80 40

أبو موسى 25 17 80 40
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