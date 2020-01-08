لهذا السبب.. مريم أمين تقدم الشكر لـ أحمد موسي على الهواء

توجهت الإعلامية مريم أمين، بالشكر للإعلامي أحمد موسي وذلك على دعمه المستمر لها، وأكدت أن مشاركتها فى اختيار الأفضل فى أفريقيا جاءت بعد اتصال من الكاف.



وأضافت الإعلامية مريم أمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو الذي اختارها لتقديم الحفل، ووضع على عاتقها مسئولية كبيرة.



وأشارت الإعلامية مريم أمين ، إلى أنها تفاجأت بتواضع النجم الكبير ايتو، مؤكدة أن التجربة التى خاضتها تعتبر تجربة عالمية.



ولفتت الإعلامية مريم أمين إلى أنها كانت تقدم الحفل وتمثل مصر،و توجد 135 دولة تنقل الحدث العالمي، وأن المشاهدات وصلت لـ مليار و 200 مليون.



وأوضحت الإعلامية مريم أمين، أن كل نجم كان مشاركا فى الحفل كان يتابعه ملايين الـ الملايين، مؤكدة أن هذا حدث ايجابي لمصر.

