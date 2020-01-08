شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في زيمبابوي استعدادًا لـ بلاتينيوم



وكان السفير المصري وطاقم السفارة قد استقبلوا بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار روبرت موجابي بالعاصمة الزيمبابوية هراري، ورحبوا ببعثة الأهلي، والتقى السفيرُ إبراهيم الكفراوي، عضوَ مجلس الإدارة ورئيسَ البعثة، واطمأن على إنهاء إجراءات خروج الفريق، متمنيًا التوفيق للأهلي في مهمته.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.





شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الملعب الوطني بالعاصمة هراري، هطول الأمطار مع بداية المران.وبدأ الأهلي مرانه الأول في هراري في الخامسة والنصف مساء اليوم.وفضل فايلر أن يخوض اللاعبون مرانًا خفيفًا، لا سيما أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة ظهر اليوم، بعد رحلة سفر وصلت إلى 12 ساعة، تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وحرص السفير محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، ورانيا البحبوحي، مستشار السفارة، وطاقم السفارة المكون من: طارق فريد، وخالد رمضان، وأحمد فراج، وخيري هنداوي، ومحمد رجب، على حضور مران الفريق .