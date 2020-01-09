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توك شو

بعد تخلي أولادها عنها.. الحاجة فاطمة: اتهموني زور بالقتل وياريت ترحموني.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 03:02 ص
الحاجة فاطمة
الحاجة فاطمة
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الحاجة فاطمة، إنها لا تعرف شيئا عن زوجها منذ 13 سنة، وأولادها تخلوا عنها بعد تربيتها لهم، موضحة أن لديها ابنا يدعى محمود تركها وفضل زوجته عنها بسبب أموال والدها.

وأضافت «الحاجة فاطمة» خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E» أن زوجة ابنها تعاملها معاملة سيئة، مشيرة إلى أن ابنها تعدى عليها بالضرب أكثر من مرة.

وانهمرت «الحاجة فاطمة» في البكاء قائلة «أنا أمهم أقسم بالله، ومحدش يستغرب على اللي بيعملوه فيا، وحسبي الله ونعم الوكيل ورزقي علي الله، ومش عايزة حد يتأثر بحالتي».

وتابعت «الحاجة فاطمة» «ولادي سابوني بعد ما أخدوا مني الأرض اللي ورثتها عن أبويا، واخدوهم واتهموني زور، خدوا الـ 5 قراط، وابوهم بيغريهم بالفلوس».

واختتمت حديثها قائلة «ولادي سابوني بعد ما جبولي الضغط والسكر والكبد والأمراض، وبقول الحمد لله»، متابعة "أولادي اتهموني زور إني قتلت واحدة وياريت ترحموني ومش عايزة اتكلم مع حد، كما رفضت الحديث مع ابنها".

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