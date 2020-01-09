AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تخفض الأسعار وتخلق تنافسية.. اقتصادية النواب تشيد بقرار إنشاء بورصة مصرية للسلع.. وتؤكد: تقضي على الاحتكار وجشع التجار

الخميس 09/يناير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
- اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على إنشاء بورصة مصرية للسلع
- اقتصادية النواب: بورصة السلع تساعد على التنافسية
- برلماني: وجود بورصة للسلع يسهم في ضبط الأسعار

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.

وتابع رئيس البورصة المصرية أن البورصة السلعية في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا ، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الأمر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة.

وأشار محمد فريد أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء.

وأضاف رئيس البورصة المصرية إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم "البورصة المصرية للسلع"، بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية.

وحول هذا الأمر، أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية إنشاء بورصة مصرية للسلع، مشيرًا إلى أنها تحقق العديد من الفوائد للسوق الاقتصادية.

وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: البورصة السلعية تحقق توازن في السعر العادل طبقًا لمسألة العرض والطلب، إلى جانب تحديد المؤشرات والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة في السلع وتحليل أسباب الارتفاع سواء كان حقيقيًا أو غير مبرر.

وتابع أن دور بورصة السلعة أنها تتيح للأجهزة الرقابية الكشف عن وجود شبهات احتكارية حال كان الارتفاع في الأسعار غير مبرر ثم تقوم بمواجهة هذا الاحتكار، مضيفًا بأن البورصة السلعية أداة لضبط الأسعار في السوق الاقتصادية الحرة، والتأكد من تحقيق السعر العادل في السوق، نظرًا لتقيد جميع الشركات سواء العامة أو الخاصة بالعرض والطلب.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن بوجود بورصة للسلع فهناك فرصة كبيرة لتعزيز التنافسية.

كما أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بإنشاء البروصة المصرية للسع، مشيرًا إلى أن أي بورصة سلعية أو مالية من شأنها تنظيم أسعار وحركة تداول المنتجات والعرض والطلب في السوق.

وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أي بورصة السلع هدفها توحيد الأسعار أو تضع سعرًا استرشاديًا، بحيث يكون السعر موازيًا الذي تضعه البورصة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن السعر الذي تضعه البورصة للسلع، ليس فرضًا على البائع، ولكنه استرشادي وليس ملزمًا للبائع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار البرلمان.. النواب يزف بشرى بشأن سرعة الإنترنت.. ويكشف موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر والزيت

رئيس تنمية التجارة يكشف عن دور البورصة السلعية لضبط إيقاع السوق

تحقيق| البورصة السلعية ودورها في ضبط منظومة التجارة الداخلية

القصة الكاملة لـ البورصة السلعية في مصر .. تقام على مساحة 57 فدانا في البحيرة وبرأس مال متوقع 100 مليون جنيه.. اتفاق مع رانجيس الفرنسية للاستشارات الفنية .. تنمية التجارة : تحقق السعر العادل للسلع

رئيس الوزراء: ملف الاستثمار في مقدمة اهتمامات الحكومة.. وبدء اجتماعات مع كبار المستثمرين قريبا

خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. الموافقة على إنشاء البورصة المصرية للسلع.. وزير التموين: تقضى على تعدد الوسطاء.. ومدبولى: اجتماعات مع كبار المستثمرين لسماع رؤيتهم لدفع عجلة الاستثمار

ترشيحاتنا

أمير عزمي لـ سيد عبدالحفيظ: الموضوع دمه تقيل وربنا يهدي .. صور

ليس حضور الحفل فقط | أسرار غضب الكاف العارم من محمد صلاح

2020 لا تبشر بالخير.. مصطفى الفقي: مقتل سليماني ضربة موجعة لإيران وأمريكا لن تشن حرباً

وقف إطلاق النار.. لماذا تراجع أردوغان عن غزو ليبيا ولعب دور الوسيط؟

الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب البلاد غدا.. والحرارة فى القاهرة ٨ درجات.. فيديو

الملكة إليزابيث تشعر بخيبة أمل بعد بيان الأمير هاري ميجان بالتنحي.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق