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رياضة

هشام يكن: ضغط المباريات وراء تعادل إيروسبورت أمام شباب البساتين

الخميس 09/يناير/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر

تعادل فريق إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، مع مضيفه شباب البساتين، 2/2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب شباب التجمع الأول، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالقسم الرابع.

ويقود إيروسبورت فنيًا الكابتن هشام يكن ويعاونه الكابتن حسين مدير الكرة، وحسين السيد وعمرو وحيد مدربان وعمرو عبد المنعم مخطط أحمال، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى، ومحمد وحيد إداري الفريق، وكابتن طيار خالد رفعت مستشار التسويق والدكتور أيمن عماره مقرر لجنة الكرة والدكتور عبدالمنصف تأهيل وعلاج طبيعي.

سجل هدفي إيروسبورت شريف صبحي وياسر طلبه، ليقتنص الفريق نقطة ثمينة من مباراة مثيرة، والوصول عند النقطة 16 بترتيب المجموعة.

وجاء تعادل إيروسبورت الأول في مشواره بالدوري، حيث فاز في خمس مواجهات على التوالي، جمعها من هيليوبوليس والإسكان وشباب عزبة النخل بنتيجة 9/1، وبركة الحاج بنتيجة 8/1، والفوز على الطيران بنتيجة 2/1، قبل أن يتعادل أمام فريق شباب البساتين بنتيجة 2/2.

وأكد هشام يكن المدير الفني، أن فريقه أدى مباراة قوية ويواصل نتائج جيدة وضعه في المركز الثاني بجدول المسابقة، والتعادل أمام شباب البساتين لا يعني تقصير اللاعبين، مشيرا إلى أن الإجهاد وضغط المباريات وراء التعادل، مشيرا إلى أنه سينفذ برنامج بدني للاعبين، ومنحهم جلسات استشفائية بالجيمانزيوم الخاص بالنادي.
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