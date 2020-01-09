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تعليم

اختيار 200 من طلاب مدارس بورسعيد ضمن برنامج صناعة البطل

الخميس 09/يناير/2020 - 09:09 ص
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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قســــم التعليم
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار برنامج صيفنا مميز للعام الثاني علي التوالي بعد انتهاء الموسم الدراسي بعد نجاح الموسم الاول والذي تم من خلاله احتواء تلاميذ مدارس المحافظة ، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا خلال الاجازة الصيفية واستغلالها في تنمية المهارات الرياضية والثقافية والفنية لهم.

واضاف ان المحافظة لن تدخر اي جهد للاستثمار في تنمية الشباب والاجيال الصاعدة واختيار المتميزين منهم للاستمرار في برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لتمثيل مصر في الفعاليات المحلية والدولية المختلفة.

ومن جانبها أعلنت هدي صالح مستشارة التعليم ، أن برنامج إعداد البطل واختيار المواهب الرياضية أسفر عن اختيار ٢٠٠ من طلاب المحافظة من البنين والبنات من بين أكثر من ٢٠٠٠ تلميذ وتلميذة من المحافظة ويتم إعدادهم مع المناطق الرياضية ونخبة من المدربين والمتخصصين للوصول بهم إلى مستوى المنافسة على البطولات المحلية والدولية وقد حققت منطقتي السباحة والكاراتيه تقدما متميزا في هذا المجال

جاء ذلك لقاء محافظ بورسعيد بفريق عمل صيفنا مميز بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد .
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