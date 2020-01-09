كيفية تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 2020

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب تسجيل بيانات استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية على شبكة "الإنترنت" الأسبوع المقبل.
وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتمّ دعم عملية التسجيل الإلكتروني، لحظيًّا من خلال "كول سنتر"؛ للإجابة عن أسئلة الطلاب أوّلًا بأوّل، على رقْم 19493، من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً، عدا يوم الجمعة.
ويقوم الطلاب بعد التسجيل على الموقع بطباعة استماراتهم والتوقيع عليها ووَليّ الأمر، وتسليمها إلى معاهدهم.
ونشرت الإدارة المركزية للطلاب وشؤون الخريجين مقطع فيديو توضيحي لعملية تسجيل شهادة الثانوية الأزهرية عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.
لمعرفة كيفية التسجيل اضغط هنا
وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتمّ دعم عملية التسجيل الإلكتروني، لحظيًّا من خلال "كول سنتر"؛ للإجابة عن أسئلة الطلاب أوّلًا بأوّل، على رقْم 19493، من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً، عدا يوم الجمعة.
ويقوم الطلاب بعد التسجيل على الموقع بطباعة استماراتهم والتوقيع عليها ووَليّ الأمر، وتسليمها إلى معاهدهم.
ونشرت الإدارة المركزية للطلاب وشؤون الخريجين مقطع فيديو توضيحي لعملية تسجيل شهادة الثانوية الأزهرية عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.
لمعرفة كيفية التسجيل اضغط هنا