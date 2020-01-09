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برلمان

برلماني: وصول رأس مال الصندوق السيادي لـ تريليون جنيه

الخميس 09/يناير/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، أن اللجنة وجهت دعوة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة تفعيل الدور الاستثماري لصندوق مصر السيادي.

وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "صندوق مصر السيادي أمر جيد للغاية، وسيكون له عوائد غير مسبوقة على الاستثمار والاقتصاد القومي، بشرط ضمان استقلال، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضمن ذلك الأمر".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن استقلالية صندوق مصر السيادي، يتحقق بمجموعة من الإجراءات، على رأسها وجود إدارة محترفة تستطيع التحكم في الصندوق وفروعه، نظرًا لكثرة فروعه، إلى جانب وجود شفافية كاملة لتوضيح الأصول والأملاك غير المستغلة.

وأضاف النائب مدحت الشريف إلى ضرورة وجود حوكمة للصندوق بشكل كامل، حتى لا يكون به أي شبهات فساد، مشيرًا إلى أن رأس مال الصندوق السيادي سوف يتعدى الرقم الذي تم الإعلان عنه في البداية بمراحل والمقدر بـ 200 مليار جنيه.

وأكد أن الأيام المقبلة من المرجح أن يتم الإعلان عن وصول رأس مال الصندوق السيادي إلى تريليون جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك اجراءات حقيقية لتفعيل الدور الاستثماري لصندوق مصر السيادي بغرض جذب الاستثمارات المختلفة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

وأضافت "السعيد"، أنه من بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، زيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
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