مجلس النواب الأمريكي يناقش قانونا لمنع ترامب من الحرب ضد إيران

أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن تصويت المجلس، غدا، على مشروع قانون، يقضي بالحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شن حرب على إيران.



وأصدرت "بيلوسي" بيانا قالت فيه: "في الأسبوع الماضي، أجرت إدارة ترامب غارة جوية استفزازية وغير متناسبة استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى. اتخذت الإدارة هذا الإجراء دون استشارة الكونجرس. لقد عرَّض هذا الإجراء جنودنا والدبلوماسيين وغيرهم للخطر بتهديد تصعيد خطير للتوترات مع إيران. منذ ذلك الحين، أوضح الرئيس أنه ليس لديه استراتيجية متماسكة للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي، وتحقيق تصعيد مع إيران وضمان الاستقرار في المنطقة".



وأضافت: "لدى أعضاء الكونجرس مخاوف جدية وعاجلة حول قرار الإدارة بالقيام بأعمال عدائية ضد إيران وبشأن عدم وجود إستراتيجية للمضي قدمًا. لم يتم معالجة شواغلنا من خلال الإخطار غير الكافي الصادر عن قانون سلطات الحرب وإحاطة الإدارة اليوم".



وتابعت بيلوسي: "اليوم، لتكريم واجبنا في الحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي، ستمضي مجلس النواب قدما بقرار من سلطات الحرب للحد من الأعمال العسكرية للرئيس فيما يتعلق بإيران. هذا القرار، الذي ستقوده عضوة الكونجرس إليسا سلوتكين، سيذهب إلى لجنة القواعد هذا المساء وسيُعرض على المجلس غدًا".



وذكرت في بيانها: "قد ينظر المجلس قريبًا في تشريع إضافي للحفاظ على سلامة أمريكا. يتضمن هذا التشريع قرار عضو الكونجرس باربرا لي بإلغاء ترخيص العراق لعام 2002 لاستخدام القوة العسكرية (AUMF) وتشريع عضو الكونجرس رو خانا لحظر تمويل العمل العسكري ضد إيران غير المصرح به من قبل الكونجرس".



واختتم البيان: "يجب أن تعمل الإدارة مع الكونجرس للمضي قدمًا في استراتيجية فورية فعالة لخفض التصعيد تمنع المزيد من العنف. أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل تكاليف الحرب".



