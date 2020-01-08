تحليق للطيران الأمريكي بعد سقوط صاروخ بالقرب من السفارة في بغداد

أفادت قناة سكاي نيوز بأن هناك تحليقا لطائرات أمريكية؛ بعد سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد.



وسقطت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد من دون خسائر بشرية.



ورجحت وسائل إعلام عراقية إطلاق صواريخ في اتجاه السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد من منطقة الكرادة التي يسيطر عليها الحشد الشعبي العراقي منذ أيام.



وقالت وسائل الإعلام إن هذه الصواريخ تم إطلاقها من الكرادة، التي تسيطر عليها كتائب الإمام علي التابعة للحشد الشعبي العراقي.



وكانت وكالة أنباء الحرس الثوري قد ذكرت أنه من المحتمل أن تبدأ "قوات المقاومة العراقية" هجمات واسعة ضد أهداف أمريكية في العراق خلال الساعات المقبلة



ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الحشد الشعبي العراقي قوله إن الهدف هو إخراج القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي.



من جهته، أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي اليوم الأربعاء، أنه بعد الرد الإيراني حان الوقت للرد العراقي.



وقال الخزعلي، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".



