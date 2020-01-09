كرة طائرة.. منتخب السيدات يفقد فرصته في التأهل لـ الأولمبياد

فقد منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة فرصته في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارته أمام الكاميرون.
وسقط منتخب مصر للسيدات في الخسارة الثانية له بعد هزيمته أمام الكاميرون بنتيجة 0-3 في عدد الأشواط.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :( 19-25، 22-25، 17-25).
وتعد هذه المباراة هي الثالثة لمنتخب السيدات، حيث خسر مباراته الأولى أمام كينيا بنتيجة 1-3، ثم تغلب في الثانية على نيجيريا بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر اليوم أمام الكاميرون.
وبهذه الخسارة، فقد منتخب مصر للسيدات فرصته في التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 لمنافسات الكرة الطائرة، حيث يحتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ويتبقى لمنتخب مصر مباراة أخيرة مع بوتسوانا.
وتتنافس على بطاقة التأهل كلا من الكاميرون وكينيا، حيث يتصدر الفريق الكاميروني الترتيب برصيد 10 نقاط، من 3 إنتصارات وخسارة أمام كينيا، بينما الفريق الكيني لديه 8 نقاط من ثلاث إنتصارات، ويتبقى له مباراة أمام نيجيريا ستقام غدا الخميس.
وتحتاج كينيا إلى الفوز على نيجيريا للتأهل الى أوليمبياد طوكيو، بينما تنتظر الكاميرون هدية غالية من نيجيريا بالفوز على الفريق الكيني لكي تتأهل للأوليمبياد.